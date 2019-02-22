Пополитова (Канева) Людмила Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПополитова (Канева) Людмила Брониславовна

Пополитова (Канева) Людмила Брониславовна

avatar

Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

22.02.2019

Пол

Женский

Отец

Между 1898 и 1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: Канев Бронислав Иосифович

Мать: Канева Марфа Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
28.01.1952

Муж: Пополитов Василий Иванович

Бокситогорск Ленинградской области
Рождение ребёнка
21.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пополитов Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1954

Сын: Пополитов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Пополитов Василий Иванович

Смерть
22.02.2019
Подольск, Подольск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close