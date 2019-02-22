Пополитова (Канева) Людмила Брониславовна
Место рождения
Дата рождения01.05.1929
Дата смерти22.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
Отец: Канев Бронислав Иосифович
Мать: Канева Марфа Ивановна
Бракосочетание
28.01.1952
Бокситогорск Ленинградской области
Рождение ребёнка
21.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пополитов Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1954
Сын: Пополитов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Пополитов Василий Иванович
Смерть
22.02.2019
Подольск, Подольск, Московская область
Похороны
Неизвестно