Пополитов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1954
Дата смерти25.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954
Рождение ребёнка
31.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.01.2014
Похороны
Неизвестно