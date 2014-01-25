Пополитов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пополитов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1954

Дата смерти

25.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954

Отец: Пополитов Василий Иванович

Мать: Пополитова Людмила Брониславовна

Рождение ребёнка
31.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.01.2014
Похороны
Неизвестно
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