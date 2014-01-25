Пополитов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пополитов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1927

Дата смерти

11.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927

Отец: Пополитов Иван Николаевич

Мать: Елена Андреевна

Бракосочетание
28.01.1952

Жена: Пополитова Людмила Брониславовна

Бокситогорск Ленинградской области
Рождение ребёнка
21.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пополитова Людмила Брониславовна

Рождение ребёнка
03.08.1954

Сын: Пополитов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Пополитова Людмила Брониславовна

Смерть
11.01.1981
Причина смерти: рак легкого
Похороны
Неизвестно
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