Пополитов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1927
Дата смерти11.01.1981
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927
Отец: Пополитов Иван Николаевич
Мать: Елена Андреевна
Бракосочетание
28.01.1952
Бокситогорск Ленинградской области
Рождение ребёнка
21.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пополитова Людмила Брониславовна
Рождение ребёнка
03.08.1954
Сын: Пополитов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Пополитова Людмила Брониславовна
Смерть
11.01.1981
Причина смерти: рак легкого
Похороны
Неизвестно