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Канев Бронислав Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1898 и 1903

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1898 и 1903

Отец: Канев Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1923

Сын: Канев Казимир Брониславович

Мать ребёнка: Канева Марфа Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Канев Владимир Брониславович

Мать ребёнка: Канева Марфа Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Канев Борис Брониславович

Мать ребёнка: Канева Марфа Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.05.1929

Дочь: Пополитова Людмила Брониславовна

Мать ребёнка: Канева Марфа Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канева Марфа Ивановна

Смерть
1937
Причина смерти: репрессировали
Похороны
Неизвестно
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