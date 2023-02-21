Канев Бронислав Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1898 и 1903
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1898 и 1903
Отец: Канев Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1923
Сын: Канев Казимир Брониславович
Мать ребёнка: Канева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Канев Владимир Брониславович
Мать ребёнка: Канева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Канев Борис Брониславович
Мать ребёнка: Канева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1929
Дочь: Пополитова Людмила Брониславовна
Мать ребёнка: Канева Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канева Марфа Ивановна
Смерть
1937
Причина смерти: репрессировали
Похороны
Неизвестно