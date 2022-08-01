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Канев Борис Брониславович

Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1898 и 1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: Канев Бронислав Иосифович

Мать: Канева (Глинка) Марфа Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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