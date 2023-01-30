Щучкина (Колобова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.10.1800 ст.
Муж: Щучкин Иван Екимович
Метрические книги Николаевской Глинковской церкви г. Вологды за 1780-1805 годы. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 702 стр.61(63) Даты документов: 1780-1805 Кол-во листов: 86 купец Иван Иоахимов (Екимович) Щучкин... Показать все
Рождение ребёнка
31.12.1801 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Рождение ребёнка
?.12.1802 ст.
Дочь: (Щучкина) Аполинария Ивановна
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Рождение ребёнка
22.12.1803 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Щучкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Рождение ребёнка
24.04.1807 ст.
Дочь: (Щучкина) Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Рождение ребёнка
19.07.1808 ст.
Дочь: (Щучкина) Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Рождение ребёнка
15.12.1810 ст.
Сын: Щучкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Рождение ребёнка
13.04.1812 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Иван Екимович
Смерть
Неизвестно