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Щучкин Иван Екимович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

20.06.1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Щучкин Еким Михайлович

Мать: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
14.10.1800 ст.

Жена: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Метрические книги Николаевской Глинковской церкви г. Вологды за 1780-1805 годы. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 702 стр.61(63) Даты документов: 1780-1805 Кол-во листов: 86 купец Иван Иоахимов (Екимович) Щучкин... Показать все
Рождение ребёнка
31.12.1801 ст.

Сын: Щучкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1802 ст.

Дочь: (Щучкина) Аполинария Ивановна

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.12.1803 ст.

Сын: Щучкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Щучкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
24.04.1807 ст.

Дочь: (Щучкина) Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1808 ст.

Дочь: (Щучкина) Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
15.12.1810 ст.

Сын: Щучкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1812 ст.

Сын: Щучкин Федор Иванович

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Щучкин Семён Иванович

Мать ребёнка: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Смерть
20.06.1815 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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