Щучкин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения13.04.1812 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1812 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.04.1812 ст.
Бракосочетание
27.04.1841 ст.
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
04.04.1844 ст.
Мать ребёнка: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
08.09.1845 ст.
Дочь: Субботина (Щучкина) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна
Смерть
1848 ст.