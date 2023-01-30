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Щучкин Федор Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.04.1812 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1812 ст.

Отец: Щучкин Иван Екимович

Мать: Щучкина (Колобова) Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
14.04.1812 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
27.04.1841 ст.

Жена: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Щучкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1844 ст.

Сын: Щучкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1845 ст.

Дочь: Субботина (Щучкина) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1848 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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