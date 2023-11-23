(Ильинская) Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Любомирский Александр Григорьев
Отец ребёнка: Ильинский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ильинский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Любомирский (Ильинский) Константин Григорьев
Отец ребёнка: Ильинский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Любомирский (Ильинский) Николай Григорьев
Отец ребёнка: Ильинский Григорий Семенович
Смерть
1854