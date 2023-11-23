(Ильинская) Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильинская) Анна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Любомирский Александр Григорьев

Отец ребёнка: Ильинский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ильинский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Любомирский (Ильинский) Константин Григорьев

Отец ребёнка: Ильинский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Любомирский (Ильинский) Николай Григорьев

Отец ребёнка: Ильинский Григорий Семенович

Смерть
1854

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