Любомирский Александр Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбомирский Александр Григорьев

Любомирский Александр Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

07.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ильинский Григорий Семенович

Мать: (Ильинская) Анна Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ильинское Романов-Борисоглебскго уезда.
Бракосочетание
06.06.1845

Жена: Любомирская (Попова) Александра Ивановна

Супруг(-а): Александра Ивановна Любомирская (Попова)
Рождение ребёнка
12.05.1846

Сын: Любомирский Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1848

Дочь: Сикеотова (Любомирская) Елизавета Александрова

Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1851

Сын: Любомирский Николай Александров

Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1854

Дочь: Немирова (Любомирская) Анна Александрова

Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Любомирский Павел Александров

Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна

Смерть
07.08.1892

Мы используем куки для улучшения работы сайта.