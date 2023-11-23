Любомирский Александр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти07.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ильинское Романов-Борисоглебскго уезда.
Бракосочетание
06.06.1845
Супруг(-а): Александра Ивановна Любомирская (Попова)
Рождение ребёнка
12.05.1846
Сын: Любомирский Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1848
Дочь: Сикеотова (Любомирская) Елизавета Александрова
Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1851
Сын: Любомирский Николай Александров
Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1854
Дочь: Немирова (Любомирская) Анна Александрова
Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Любомирский Павел Александров
Мать ребёнка: Любомирская (Попова) Александра Ивановна
Смерть
07.08.1892