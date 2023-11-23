Любомирская (Попова) Александра Ивановна
Место рожденияс. Богородское на Паже, Ярославского уезда
Дата рождения1822
Дата смерти25.03.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Попов Иоанн Никифоров
Мать: Ирина Георгиевна
с. Богородское на Паже, Ярославского уезда
Бракосочетание
06.06.1845
Супруг(-а): Александра Ивановна Любомирская (Попова)
Рождение ребёнка
12.05.1846
Сын: Любомирский Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев
Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1848
Дочь: Сикеотова Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев
Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1851
Сын: Любомирский Николай Александров
Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев
Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1854
Дочь: Немирова Анна Александрова
Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев
Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1860
Сын: Любомирский Павел Александров
Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев
с. Ильинское, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
25.03.1910
Ярославль