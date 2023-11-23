Любомирская (Попова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбомирская (Попова) Александра Ивановна

Любомирская (Попова) Александра Ивановна

Место рождения

с. Богородское на Паже, Ярославского уезда

Дата рождения

1822

Дата смерти

25.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Попов Иоанн Никифоров

Мать: Ирина Георгиевна

с. Богородское на Паже, Ярославского уезда
Бракосочетание
06.06.1845

Муж: Любомирский Александр Григорьев

Супруг(-а): Александра Ивановна Любомирская (Попова)
Рождение ребёнка
12.05.1846

Сын: Любомирский Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев

Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1848

Дочь: Сикеотова Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев

Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1851

Сын: Любомирский Николай Александров

Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев

Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1854

Дочь: Немирова Анна Александрова

Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев

Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1860

Сын: Любомирский Павел Александров

Отец ребёнка: Любомирский Александр Григорьев

с. Ильинское, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
25.03.1910
Ярославль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close