(Попова) Ирина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.?.1815
Супруг(-а): Ирина Георгиевна Попова
Рождение ребёнка
17.01.1817
Сын: Пажин (Попов) Евгений Иванович
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Соколова (Попова) Елизавета Иоанновна
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Попова) Elizaveta Ioanovna
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Любомирская (Попова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аристова (Попова) Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Попова) Надежда Иоанновна
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Попов Константин Иоаннович
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Градусова (Попова) Любовь Иоанновна
Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров
Смерть
Неизвестно