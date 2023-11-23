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(Попова) Ирина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.?.1815

Муж: Попов Иоанн Никифоров

Супруг(-а): Ирина Георгиевна Попова
Рождение ребёнка
17.01.1817

Сын: Пажин (Попов) Евгений Иванович

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Соколова (Попова) Елизавета Иоанновна

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Попова) Elizaveta Ioanovna

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Любомирская (Попова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аристова (Попова) Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Попова) Надежда Иоанновна

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Попов Константин Иоаннович

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Градусова (Попова) Любовь Иоанновна

Отец ребёнка: Попов Иоанн Никифоров

Смерть
Неизвестно

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