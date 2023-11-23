Теляковская (Попова) Вера Иоанновна
Место рожденияс. Богородское на Паже, Ярославский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Попов Иоанн Никифоров
Бракосочетание
21.06.1846
Супруг(-а): Арсений Васильевич Теляковский (Здоровцев)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Теляковский Леонид Арсеньевич
Отец ребёнка: Теляковский Арсений Васильев
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: (Теляковская) Анна Арсеньевна
Отец ребёнка: Теляковский Арсений Васильев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Теляковский Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: Теляковский Арсений Васильев
Смерть
До 1857