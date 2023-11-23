Теляковская (Попова) Вера Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теляковская (Попова) Вера Иоанновна

Место рождения

с. Богородское на Паже, Ярославский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Попов Иоанн Никифоров

Мать: (Попова) Ирина Георгиевна

Бракосочетание
21.06.1846

Муж: Теляковский Арсений Васильев

Супруг(-а): Арсений Васильевич Теляковский (Здоровцев)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Теляковский Леонид Арсеньевич

Отец ребёнка: Теляковский Арсений Васильев

Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: (Теляковская) Анна Арсеньевна

Отец ребёнка: Теляковский Арсений Васильев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Теляковский Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Теляковский Арсений Васильев

Смерть
До 1857

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