Теляковский Арсений Васильев
Место рожденияс. Никольско-Покровское, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Малахова Романов-Борисоглебского уезда,
Бракосочетание
21.06.1846
Супруг(-а): Арсений Васильевич Теляковский (Здоровцев)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Теляковский Леонид Арсеньевич
Мать ребёнка: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: (Теляковская) Анна Арсеньевна
Мать ребёнка: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Теляковский Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна
Смерть
После 1857