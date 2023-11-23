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Теляковский Арсений Васильев

Место рождения

с. Никольско-Покровское, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Здоровцев Василий Федорович

Мать: (Здоровцева) Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Малахова Романов-Борисоглебского уезда,
Бракосочетание
21.06.1846

Жена: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна

Супруг(-а): Арсений Васильевич Теляковский (Здоровцев)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Теляковский Леонид Арсеньевич

Мать ребёнка: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна

Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: (Теляковская) Анна Арсеньевна

Мать ребёнка: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Теляковский Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Теляковская (Попова) Вера Иоанновна

Смерть
После 1857

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