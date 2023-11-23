Ильинский Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиС 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ильинский Семён Андреев
Мать: Евдокия Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон Леонтьевской церкви г.Ярославля.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Любомирский Александр Григорьев
Мать ребёнка: (Ильинская) Анна Филиппова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич
Мать ребёнка: (Ильинская) Анна Филиппова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Любомирский (Ильинский) Константин Григорьев
Мать ребёнка: (Ильинская) Анна Филиппова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Любомирский (Ильинский) Николай Григорьев
Мать ребёнка: (Ильинская) Анна Филиппова
Смерть
С 1855