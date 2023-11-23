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Ильинский Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

С 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ильинский Семён Андреев

Мать: Евдокия Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон Леонтьевской церкви г.Ярославля.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Любомирский Александр Григорьев

Мать ребёнка: (Ильинская) Анна Филиппова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич

Мать ребёнка: (Ильинская) Анна Филиппова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Любомирский (Ильинский) Константин Григорьев

Мать ребёнка: (Ильинская) Анна Филиппова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Любомирский (Ильинский) Николай Григорьев

Мать ребёнка: (Ильинская) Анна Филиппова

Смерть
С 1855

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