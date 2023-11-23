Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ильинский Григорий Семенович

Мать: Анна Филиппова

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1855

Сын: Lyubomirsky Nikolai Ivanovich

Мать ребёнка: Anna Loginovna

Petrovsk, Rostovskaya Oblast\', Rusia
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Anna Ivanovna

Мать ребёнка: Anna Loginovna

Petrovsk, Rostovskaya Oblast\', Rusia
Рождение ребёнка
01.08.1858

Дочь: Lyubov Ivanovna

Мать ребёнка: Anna Loginovna

Petrovsk, Rostovskaya Oblast\', Rusia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Loginovna

Работа или профессия
Неизвестно
обучался в Ярославской духовной семинарии, учитель приходского училища в г.Петровске
Смерть
1868
Петровск
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