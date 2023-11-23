Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ильинский Григорий Семенович
Мать: Анна Филиппова
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1855
Сын: Lyubomirsky Nikolai Ivanovich
Мать ребёнка: Anna Loginovna
Petrovsk, Rostovskaya Oblast\', Rusia
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Anna Ivanovna
Мать ребёнка: Anna Loginovna
Petrovsk, Rostovskaya Oblast\', Rusia
Рождение ребёнка
01.08.1858
Дочь: Lyubov Ivanovna
Мать ребёнка: Anna Loginovna
Petrovsk, Rostovskaya Oblast\', Rusia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Loginovna
Работа или профессия
Неизвестно
обучался в Ярославской духовной семинарии, учитель приходского училища в г.Петровске
Смерть
1868
Петровск