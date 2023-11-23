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(Lubomirsky) Anna Loginovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Lyubomirskaya) Anna Ivanovna

Отец ребёнка: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1855

Сын: Lyubomirsky Nikolai Ivanovich

Отец ребёнка: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
01.08.1858

Дочь: (Lyubomirskaya) Lyubov Ivanovna

Отец ребёнка: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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