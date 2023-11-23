(Lubomirsky) Anna Loginovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Lyubomirskaya) Anna Ivanovna
Отец ребёнка: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1855
Сын: Lyubomirsky Nikolai Ivanovich
Отец ребёнка: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1858
Дочь: (Lyubomirskaya) Lyubov Ivanovna
Отец ребёнка: Любомирский (Ильинский) Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно