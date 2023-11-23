Любомирский (Ильинский) Константин Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти20.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
2-й секретарь комиссии народного просвещения; с 1859 года - коллежский секретарь
Рождение ребёнка
10.05.1854
Сын: Любомирский Николай Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
02.05.1858
Сын: Любомирский Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.02.1862
Сын: Любомирский Александр Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
15.09.1864
Дочь: Саморжевская (Любомирская) Надежда Константинова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
11.08.1868
Дочь: (Любомирская) Любовь Константинова
Мать ребёнка: ?
Смерть
20.02.1879