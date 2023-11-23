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Любомирский (Ильинский) Константин Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ильинский Григорий Семенович

Мать: (Ильинская) Анна Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любомирская (Благовещенская) Елизавета Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
2-й секретарь комиссии народного просвещения; с 1859 года - коллежский секретарь
Рождение ребёнка
10.05.1854

Сын: Любомирский Николай Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
02.05.1858

Сын: Любомирский Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
01.02.1862

Сын: Любомирский Александр Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
15.09.1864

Дочь: Саморжевская (Любомирская) Надежда Константинова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
11.08.1868

Дочь: (Любомирская) Любовь Константинова

Мать ребёнка: ?

Смерть
20.02.1879

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