Савелий Евдокимов
Место рожденияТавруево
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Евдоким Кондратов
Мать: Пелагия Борисова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Савельева
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Савельева
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Андреева
Смерть
Неизвестно