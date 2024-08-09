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Савелий Евдокимов

Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Евдоким Кондратов

Мать: Пелагия Борисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Савельева

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Савельева

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Андреева

Смерть
Неизвестно

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