Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Савельева

Отец ребёнка: Савелий Евдокимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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