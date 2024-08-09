Пелагия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Борисова

Место рождения

Колбасино

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Кондратов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Савелий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Кондратов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Прокопий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Кондратов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Андрей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Кондратов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Акиндин Акинфей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Кондратов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Карп Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Кондратов

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Кондратов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Кондратов

Смерть
Неизвестно

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