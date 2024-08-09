Пелагия Борисова
Место рожденияКолбасино
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Кондратов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Савелий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Кондратов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Прокопий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Кондратов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Андрей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Кондратов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Акиндин Акинфей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Кондратов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Карп Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Кондратов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Кондратов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Кондратов
Смерть
Неизвестно