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Карп Евдокимов

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Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Евдоким Кондратов

Мать: Пелагия Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Петрова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Федор Карпов

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Михаил Карпов

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитрий Карпов

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Карпов

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Смерть
Неизвестно

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