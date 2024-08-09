Карп Евдокимов
Место рожденияТавруево
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Евдоким Кондратов
Мать: Пелагия Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Федор Карпов
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Михаил Карпов
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитрий Карпов
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Карпов
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Смерть
Неизвестно