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Евдоким Кондратов

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Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Кондратий Мартемьянов

Мать: Матрена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Евдокимова

Мать ребёнка: Пелагия Борисова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Савелий Евдокимов

Мать ребёнка: Пелагия Борисова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Прокопий Евдокимов

Мать ребёнка: Пелагия Борисова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Андрей Евдокимов

Мать ребёнка: Пелагия Борисова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Акиндин Акинфей Евдокимов

Мать ребёнка: Пелагия Борисова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Карп Евдокимов

Мать ребёнка: Пелагия Борисова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Пелагия Борисова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Пелагия Борисова

Смерть
Неизвестно

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