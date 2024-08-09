Евдоким Кондратов
Место рожденияТавруево
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Кондратий Мартемьянов
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Евдокимова
Мать ребёнка: Пелагия Борисова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Савелий Евдокимов
Мать ребёнка: Пелагия Борисова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Прокопий Евдокимов
Мать ребёнка: Пелагия Борисова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Андрей Евдокимов
Мать ребёнка: Пелагия Борисова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Акиндин Акинфей Евдокимов
Мать ребёнка: Пелагия Борисова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Карп Евдокимов
Мать ребёнка: Пелагия Борисова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Пелагия Борисова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Пелагия Борисова
Смерть
Неизвестно