Зырянов Давыд Титов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Зырянов Тит Кириллов
Бракосочетание
25.10.1803
Рождение ребёнка
02.01.1804
Дочь: Матушкина Анна Давыдова
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
04.08.1807
Дочь: Евдокия Давыдова
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
18.04.1809
Сын: Зырянов Иван Давыдов
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
20.11.1810
Дочь: Катерина Давыдова
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
26.05.1812
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
07.10.1813
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
26.11.1815
Дочь: Козулина Екатерина Давыдовна
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
10.01.1818
Сын: Зырянов Стратоний Давидов
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
10.01.1818
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
16.12.1819
Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно