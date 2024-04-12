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Зырянов Давыд Титов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Зырянов Тит Кириллов

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.10.1803

Жена: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
02.01.1804

Дочь: Матушкина Анна Давыдова

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1807

Дочь: Евдокия Давыдова

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1809

Сын: Зырянов Иван Давыдов

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1810

Дочь: Катерина Давыдова

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1812

Сын: Зырянов Георгий Давыдов

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1813

Сын: Зырянов Филипп Давыдов

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.11.1815

Дочь: Козулина Екатерина Давыдовна

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Зырянов Стратоний Давидов

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Зырянов Ермилл Давыдов

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1819

Сын: Зырянов Игнатий Давыдов

Мать ребёнка: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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