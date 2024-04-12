Зырянов Тит Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянов Тит Кириллов

Зырянов Тит Кириллов

avatar

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

12.04.1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Зырянов Кирилл

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Зырянов Петр Титов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Жданова Мария Титова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Зырянов Давыд Титов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Зырянов Андрей Титов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.04.1829
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от параличу
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close