Зырянов Тит Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти12.04.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Зырянов Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Зырянов Петр Титов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Жданова Мария Титова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Зырянов Андрей Титов
Смерть
12.04.1829
Причина смерти: от параличу