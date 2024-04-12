Жданова (Зырянова) Мария Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Зырянова) Мария Титова

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Зырянов Тит Кириллов

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.06.1819

Муж: Жданов Гавриил Захаров

Рождение ребёнка
11.09.1820

Дочь: Митродора Гаврилова

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1822

Сын: Жданов Афанасий Гаврилов

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.02.1824

Дочь: Мариамна Гаврилова

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1826

Сын: Жданов Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1827

Сын: Жданов Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1830

Сын: Жданов Константин Гаврилов

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1831

Дочь: Сила Гаврилов

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1833

Сын: Жданов Феодор Гаврилов

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1834

Сын: Жданова Никита Гавриилов

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1836

Сын: Жданов Матфей Гавриилов

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.05.1838

Дочь: Мавра Гаврилова

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1840

Дочь: Филицата Гаврилова

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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