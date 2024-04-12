Жданова (Зырянова) Мария Титова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Зырянов Тит Кириллов
Бракосочетание
30.06.1819
Рождение ребёнка
11.09.1820
Дочь: Митродора Гаврилова
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
18.01.1822
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
29.02.1824
Дочь: Мариамна Гаврилова
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
07.02.1826
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
25.11.1827
Сын: Жданов Яков Гаврилов
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
20.05.1830
Сын: Жданов Константин Гаврилов
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
28.07.1831
Дочь: Сила Гаврилов
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
20.04.1833
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
10.08.1834
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
09.08.1836
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
?.05.1838
Дочь: Мавра Гаврилова
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Рождение ребёнка
25.01.1840
Дочь: Филицата Гаврилова
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Захаров
Смерть
Неизвестно