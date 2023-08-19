Зырянов Андрей Титов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Зырянов Тит Кириллов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1807
Рождение ребёнка
24.06.1809
Дочь: Соколова Марфа Андреева
Мать ребёнка: Зырянова (лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова
Рождение ребёнка
27.02.1811
Дочь: Зырянова Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Зырянова (лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова
Смерть
Неизвестно