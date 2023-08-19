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Зырянов Андрей Титов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Зырянов Тит Кириллов

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1807

Жена: Зырянова (лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1809

Дочь: Соколова Марфа Андреева

Мать ребёнка: Зырянова (лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1811

Дочь: Зырянова Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Зырянова (лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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