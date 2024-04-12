Зырянова (Лошкарева) (Лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
08.02.1807
Муж: Зырянов Андрей Титов
Рождение ребёнка
24.06.1809
Дочь: Соколова Марфа Андреева
Отец ребёнка: Зырянов Андрей Титов
Рождение ребёнка
27.02.1811
Дочь: Зырянова Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Зырянов Андрей Титов
Смерть
Неизвестно