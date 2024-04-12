Зырянова (Лошкарева) (Лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Лошкарева) (Лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
08.02.1807

Муж: Зырянов Андрей Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1809

Дочь: Соколова Марфа Андреева

Отец ребёнка: Зырянов Андрей Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1811

Дочь: Зырянова Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Зырянов Андрей Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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