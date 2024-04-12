Зырянова (Зырянова) Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Зырянова) Евдокия Андреева

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.02.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1811

Отец: Зырянов Андрей Титов

Мать: Зырянова (лошкарева) Офимья (Евфимия) Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1831

Муж: Зырянов Григорий Елисеев

Рождение ребёнка
07.01.1832

Сын: Зырянов Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1833

Сын: Зырянов Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1834

Сын: Зырянов Дометий Григорьев

Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1835

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1838

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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