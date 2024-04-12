Зырянова (Зырянова) Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения27.02.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1811
Бракосочетание
08.02.1831
Рождение ребёнка
07.01.1832
Сын: Зырянов Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев
Рождение ребёнка
16.07.1833
Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев
Рождение ребёнка
06.08.1834
Сын: Зырянов Дометий Григорьев
Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев
Рождение ребёнка
16.12.1835
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев
Рождение ребёнка
03.06.1838
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Зырянов Григорий Елисеев
Смерть
Неизвестно