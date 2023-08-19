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Зырянов Филипп Давыдов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.10.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1813

Отец: Зырянов Давыд Титов

Мать: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.01.1833

Жена: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова

Рождение ребёнка
28.01.1833

Дочь: Ксения Филиппова

Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова

Рождение ребёнка
24.11.1834

Дочь: Екатерина Филиппова

Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1836

Дочь: Зиновия Филимонова

Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1838

Дочь: Феврония Филиппова

Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1839

Дочь: Евфимия Филиппова

Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1840

Сын: Зырянов Максим Филиппов

Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно