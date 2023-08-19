Зырянов Филипп Давыдов
Место рождения
Дата рождения07.10.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1813
Бракосочетание
10.01.1833
Рождение ребёнка
28.01.1833
Дочь: Ксения Филиппова
Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова
Рождение ребёнка
24.11.1834
Дочь: Екатерина Филиппова
Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова
Рождение ребёнка
13.11.1836
Дочь: Зиновия Филимонова
Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова
Рождение ребёнка
27.06.1838
Дочь: Феврония Филиппова
Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова
Рождение ребёнка
10.07.1839
Дочь: Евфимия Филиппова
Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова
Рождение ребёнка
13.08.1840
Мать ребёнка: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова
Смерть
Неизвестно