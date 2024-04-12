Зырянова (Новопашеннова) (Новопашеннова) Евдокия Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти24.03.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Новопашеннов Егор
Мать: Новопашенная Федосья
Бракосочетание
25.10.1803
Муж: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
02.01.1804
Дочь: Матушкина Анна Давыдова
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
04.08.1807
Дочь: Евдокия Давыдова
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
18.04.1809
Сын: Зырянов Иван Давыдов
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
20.11.1810
Дочь: Катерина Давыдова
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
26.05.1812
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
07.10.1813
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
26.11.1815
Дочь: Козулина Екатерина Давыдовна
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
10.01.1818
Сын: Зырянов Стратоний Давидов
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
10.01.1818
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Рождение ребёнка
16.12.1819
Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов
Смерть
24.03.1840
Причина смерти: от чахотки