Зырянова (Новопашеннова) (Новопашеннова) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Новопашеннова) (Новопашеннова) Евдокия Егорова

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

24.03.1840

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Новопашеннов Егор

Мать: Новопашенная Федосья

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.10.1803

Муж: Зырянов Давыд Титов

Рождение ребёнка
02.01.1804

Дочь: Матушкина Анна Давыдова

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1807

Дочь: Евдокия Давыдова

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1809

Сын: Зырянов Иван Давыдов

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1810

Дочь: Катерина Давыдова

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1812

Сын: Зырянов Георгий Давыдов

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1813

Сын: Зырянов Филипп Давыдов

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.11.1815

Дочь: Козулина Екатерина Давыдовна

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Зырянов Стратоний Давидов

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Зырянов Ермилл Давыдов

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1819

Сын: Зырянов Игнатий Давыдов

Отец ребёнка: Зырянов Давыд Титов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
24.03.1840
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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