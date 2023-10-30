Новопашеннов Егор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Маслова Анна Егорова
Мать ребёнка: Новопашенная Федосья
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Новопашенная Федосья
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Новопашенной Игнатий Егоров
Мать ребёнка: Новопашенная Федосья
Рождение ребёнка
10.03.1801
Дочь: Аникина - Зырянова Дарья Егорова
Мать ребёнка: Новопашенная Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новопашенная Федосья
Смерть
До 1802