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Новопашеннов Егор

Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Маслова Анна Егорова

Мать ребёнка: Новопашенная Федосья

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Новопашенная Федосья

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Новопашенной Игнатий Егоров

Мать ребёнка: Новопашенная Федосья

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1801

Дочь: Аникина - Зырянова Дарья Егорова

Мать ребёнка: Новопашенная Федосья

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Федосья

Смерть
До 1802
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