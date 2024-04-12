Маслова (Новопашенная) Анна Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо ?.07.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Новопашеннов Егор
Мать: Новопашенная Федосья
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Намятова Любовь Данилова
Отец ребёнка: Маслов Данил Васильев
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До ?.07.1844