Маслова (Новопашенная) Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Новопашенная) Анна Егорова

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До ?.07.1844

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Новопашеннов Егор

Мать: Новопашенная Федосья

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Намятова Любовь Данилова

Отец ребёнка: Маслов Данил Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Данил Васильев

Смерть
До ?.07.1844
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