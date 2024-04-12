Маслов Данил Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Маслов Василий Степанов
Мать: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Намятова Любовь Данилова
Мать ребёнка: Маслова Анна Егорова
Бракосочетание
16.07.1844
Жена: Маслова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Анна Егорова
Смерть
Неизвестно