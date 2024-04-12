Маслов Данил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Данил Васильев

Маслов Данил Васильев

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Маслов Василий Степанов

Мать: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Намятова Любовь Данилова

Мать ребёнка: Маслова Анна Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.07.1844

Жена: Маслова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Анна Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close