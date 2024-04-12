Намятова (Маслова) Любовь Данилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти27.11.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Маслов Данил Васильев
Мать: Маслова Анна Егорова
Рождение ребёнка
20.12.1829
Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
06.02.1831
Дочь: Агафия Михайлова
Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
12.01.1833
Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
08.06.1834
Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
06.09.1835
Дочь: Раиса Михайлова
Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
12.08.1838
Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
29.10.1839
Дочь: Неонилла Михайлова
Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
29.10.1839
Дочь: Капитолина Михайлова
Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев
Смерть
27.11.1839
Причина смерти: от повальной горячки