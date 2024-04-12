Намятова (Маслова) Любовь Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Маслова) Любовь Данилова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

27.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Маслов Данил Васильев

Мать: Маслова Анна Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1829

Сын: Намятов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1831

Дочь: Агафия Михайлова

Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1833

Сын: Намятов Павел Михайлов

Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1834

Сын: Намятов Федор Михаилов

Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1835

Дочь: Раиса Михайлова

Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1838

Сын: Намятов Максим Михаилов

Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1839

Дочь: Неонилла Михайлова

Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1839

Дочь: Капитолина Михайлова

Отец ребёнка: Намятов Михаил Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
27.11.1839
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от повальной горячки
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