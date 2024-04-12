Намятов Михаил Андреев
Место рождения
Дата рождения07.11.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1810
Отец: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
20.12.1829
Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова
Рождение ребёнка
06.02.1831
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова
Рождение ребёнка
12.01.1833
Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова
Рождение ребёнка
08.06.1834
Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова
Рождение ребёнка
06.09.1835
Дочь: Раиса Михайлова
Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова
Рождение ребёнка
12.08.1838
Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова
Рождение ребёнка
29.10.1839
Дочь: Неонилла Михайлова
Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова
Рождение ребёнка
29.10.1839
Дочь: Капитолина Михайлова
Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова
Бракосочетание
11.02.1840
Смерть
Неизвестно