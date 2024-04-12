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Намятов Михаил Андреев

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.11.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1810

Отец: Намятов Андрей Фомин

Мать: Намятова Татьяна Гаврилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1829

Сын: Намятов Петр Михайлов

Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1831

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1833

Сын: Намятов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1834

Сын: Намятов Федор Михаилов

Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1835

Дочь: Раиса Михайлова

Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1838

Сын: Намятов Максим Михаилов

Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1839

Дочь: Неонилла Михайлова

Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1839

Дочь: Капитолина Михайлова

Мать ребёнка: Намятова Любовь Данилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1840

Жена: Намятова Евфросиния Филиппова

Смерть
Неизвестно
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