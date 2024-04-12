Намятова (Потапова) Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Потапова) Татьяна Гаврилова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

08.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Потапов Гаврило Яковлев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1809

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1810

Сын: Намятов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.1813

Сын: Намятов Захарий Андреев

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1815

Муж: Намятов Андрей Фомин

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Соколова Дария Андреева

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1816

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.1819

Сын: Намятов Петр Андреев

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1821

Сын: Намятов Василий Андреев

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1823

Сын: Намятов Матвий Андреев

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1826

Сын: Намятов Савва Андреев

Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.11.1852
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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