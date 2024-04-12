Намятова (Потапова) Татьяна Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти08.11.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Потапов Гаврило Яковлев
Рождение ребёнка
04.07.1809
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
07.11.1810
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
23.03.1813
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Бракосочетание
22.01.1815
Муж: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Соколова Дария Андреева
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
09.05.1816
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
12.05.1819
Сын: Намятов Петр Андреев
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
09.04.1821
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
13.10.1823
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
19.03.1826
Отец ребёнка: Намятов Андрей Фомин
Смерть
08.11.1852
Причина смерти: от удушья