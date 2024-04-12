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Намятов Василий Андреев

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.04.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1821

Отец: Намятов Андрей Фомин

Мать: Намятова Татьяна Гаврилова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1844

Сын: Намятов Захарий Васильев

Мать ребёнка: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1848

Сын: Намятов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1851

Сын: Намятов Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1852

Сын: Намятов Георгий Васильев

Мать ребёнка: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова

Смерть
Неизвестно
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