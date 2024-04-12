Намятов Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения09.04.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1821
Отец: Намятов Андрей Фомин
Рождение ребёнка
02.09.1844
Мать ребёнка: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова
Рождение ребёнка
11.07.1848
Мать ребёнка: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова
Рождение ребёнка
06.01.1851
Мать ребёнка: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова
Рождение ребёнка
25.11.1852
Мать ребёнка: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно