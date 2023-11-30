Намятова (Маслова) (Маслова) Екатерина Феодотова
Место рождения
Дата рождения30.11.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1821
Отец: Маслов Феодот Васильев
Мать: Маслова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1844
Отец ребёнка: Намятов Василий Андреев
Рождение ребёнка
11.07.1848
Отец ребёнка: Намятов Василий Андреев
Рождение ребёнка
06.01.1851
Отец ребёнка: Намятов Василий Андреев
Рождение ребёнка
25.11.1852
Отец ребёнка: Намятов Василий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно