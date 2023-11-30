Намятова (Маслова) (Маслова) Екатерина Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Маслова) (Маслова) Екатерина Феодотова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.11.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1821

Отец: Маслов Феодот Васильев

Мать: Маслова Дарья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1844

Сын: Намятов Захарий Васильев

Отец ребёнка: Намятов Василий Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1848

Сын: Намятов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Намятов Василий Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1851

Сын: Намятов Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Намятов Василий Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1852

Сын: Намятов Георгий Васильев

Отец ребёнка: Намятов Василий Андреев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Намятов Василий Андреев

Смерть
Неизвестно
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