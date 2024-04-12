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Маслов Феодот Васильев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Маслов Василий Степанов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.04.1816

Жена: Маслова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
15.02.1817

Дочь: Астрея Федотова

Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1818

Сын: Маслов Стефан Федотов

Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1820

Дочь: Мавра Федотова

Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1821

Дочь: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова

Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1826

Дочь: Феодосия Федотова

Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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