Маслов Феодот Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Маслов Василий Степанов
Бракосочетание
30.04.1816
Жена: Маслова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1817
Дочь: Астрея Федотова
Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
27.10.1818
Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
28.04.1820
Дочь: Мавра Федотова
Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
30.11.1821
Дочь: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова
Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1826
Дочь: Феодосия Федотова
Мать ребёнка: Маслова Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно