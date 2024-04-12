Маслова (Забродина) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Забродина) Дарья Иванова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Забродин Иван Алексиев

Мать: Забродина Матрона Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.04.1816

Муж: Маслов Феодот Васильев

Рождение ребёнка
15.02.1817

Дочь: Астрея Федотова

Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1818

Сын: Маслов Стефан Федотов

Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1820

Дочь: Мавра Федотова

Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1821

Дочь: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова

Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1826

Дочь: Феодосия Федотова

Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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