Маслова (Забродина) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Забродин Иван Алексиев
Бракосочетание
30.04.1816
Рождение ребёнка
15.02.1817
Дочь: Астрея Федотова
Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев
Рождение ребёнка
27.10.1818
Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев
Рождение ребёнка
28.04.1820
Дочь: Мавра Федотова
Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев
Рождение ребёнка
30.11.1821
Дочь: Намятова (маслова) Екатерина Феодотова
Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев
Рождение ребёнка
28.05.1826
Дочь: Феодосия Федотова
Отец ребёнка: Маслов Феодот Васильев
Смерть
Неизвестно