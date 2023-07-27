Маслов Василий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти04.06.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Маслов Стефан
Мать: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Мариамия Васильева
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Маслов Осип (Иосиф) Васильев
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Маслов Ефим Васильев
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1797
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова
Смерть
04.06.1803
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область