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Маслов Василий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

04.06.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Маслов Стефан

Мать: Маслова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Маслов Данил Васильев

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Мариамия Васильева

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Маслов Сидор Васильев

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Маслов Гаврило Васильев

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Маслов Ефим Васильев

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Маслов Феодот Васильев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.06.1803
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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