Маслов Осип (Иосиф) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Маслов Василий Степанов

Мать: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Матушкина Пиана (Олимпиада) Осипова

Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1807

Дочь: Матрена Осипова

Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1809

Сын: Маслов Кирил Осипов

Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1810

Дочь: Варвара Осипова

Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1811

Дочь: Новопашенная Неонила Осипова

Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1812

Сын: Маслов Иван Осипов

Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Акилина Козмина

Смерть
Неизвестно
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