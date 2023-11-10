Маслов Осип (Иосиф) Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1787
Отец: Маслов Василий Степанов
Мать: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Матушкина Пиана (Олимпиада) Осипова
Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина
Рождение ребёнка
28.03.1807
Дочь: Матрена Осипова
Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина
Рождение ребёнка
10.07.1809
Сын: Маслов Кирил Осипов
Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина
Рождение ребёнка
02.12.1810
Дочь: Варвара Осипова
Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина
Рождение ребёнка
22.10.1811
Дочь: Новопашенная Неонила Осипова
Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина
Рождение ребёнка
13.11.1812
Сын: Маслов Иван Осипов
Мать ребёнка: Маслова Акилина Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Акилина Козмина
Смерть
Неизвестно