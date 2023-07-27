Маслова (Маслова) Акилина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Маслова) Акилина Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

14.02.1830

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Матушкина Пиана (Олимпиада) Осипова

Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1807

Дочь: Матрена Осипова

Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1809

Сын: Маслов Кирил Осипов

Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1810

Дочь: Варвара Осипова

Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1811

Дочь: Новопашенная Неонила Осипова

Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1812

Сын: Маслов Иван Осипов

Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Осип (Иосиф) Васильев

Смерть
14.02.1830
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: чахоткою
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