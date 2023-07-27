Маслова (Маслова) Акилина Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти14.02.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Матушкина Пиана (Олимпиада) Осипова
Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев
Рождение ребёнка
28.03.1807
Дочь: Матрена Осипова
Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев
Рождение ребёнка
10.07.1809
Сын: Маслов Кирил Осипов
Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев
Рождение ребёнка
02.12.1810
Дочь: Варвара Осипова
Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев
Рождение ребёнка
22.10.1811
Дочь: Новопашенная Неонила Осипова
Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев
Рождение ребёнка
13.11.1812
Сын: Маслов Иван Осипов
Отец ребёнка: Маслов Осип (Иосиф) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1830
Причина смерти: чахоткою