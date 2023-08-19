Ударцова - Тренина (Рышкова) (Маслова) Федосья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Маслов Василий Степанов
Мать: Маслова Евдокия Иванова
Бракосочетание
14.05.1818
Муж: Рышков Симион Иванов
Рождение ребёнка
15.09.1818
Дочь: Евфросинья Симионова
Отец ребёнка: Рышков Симион Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1819
Дочь: Ерпалова Екатерина Симионова
Отец ребёнка: Рышков Симион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Рышков Симион Иванов
Бракосочетание
10.07.1832
Смерть
Неизвестно