Ударцова - Тренина (Рышкова) (Маслова) Федосья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова - Тренина (Рышкова) (Маслова) Федосья Васильева

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Маслов Василий Степанов

Мать: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.05.1818

Муж: Рышков Симион Иванов

Рождение ребёнка
15.09.1818

Дочь: Евфросинья Симионова

Отец ребёнка: Рышков Симион Иванов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1819

Дочь: Ерпалова Екатерина Симионова

Отец ребёнка: Рышков Симион Иванов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Рышков Кирилл Симеонов

Отец ребёнка: Рышков Симион Иванов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1832

Муж: Ударцов - Тренин Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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