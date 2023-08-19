Рышков Симион Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти07.12.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Рышков Иван Тимофеев
Бракосочетание
14.05.1818
Рождение ребёнка
15.09.1818
Дочь: Евфросинья Симионова
Мать ребёнка: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева
Рождение ребёнка
21.11.1819
Дочь: Ерпалова Екатерина Симионова
Мать ребёнка: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева
Смерть
07.12.1828
Причина смерти: от горячки