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Рышков Симион Иванов

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

07.12.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Рышков Иван Тимофеев

Мать: Рышкова Неонила Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
14.05.1818

Жена: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева

Рождение ребёнка
15.09.1818

Дочь: Евфросинья Симионова

Мать ребёнка: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1819

Дочь: Ерпалова Екатерина Симионова

Мать ребёнка: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Рышков Кирилл Симеонов

Мать ребёнка: Ударцова - Тренина (рышкова) Федосья Васильева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
07.12.1828
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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