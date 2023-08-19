Рышков Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Рышков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Рышков Симион Иванов
Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева
Бракосочетание
03.02.1802
Рождение ребёнка
05.05.1805
Дочь: Белоносова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева
Рождение ребёнка
27.04.1808
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева
Рождение ребёнка
22.06.1810
Дочь: Антонина Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева
Рождение ребёнка
12.08.1814
Дочь: Ударцова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева
Рождение ребёнка
01.02.1817
Сын: Рышков Вукол (Вукул) Иванов
Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева
Смерть
Неизвестно