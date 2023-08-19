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Рышков Иван Тимофеев

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Рышков Тимофей

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Рышков Симион Иванов

Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
03.02.1802

Жена: Рышкова Неонила Тимофеева

Рождение ребёнка
05.05.1805

Дочь: Белоносова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1808

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1810

Дочь: Антонина Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1814

Дочь: Ударцова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1817

Сын: Рышков Вукол (Вукул) Иванов

Мать ребёнка: Рышкова Неонила Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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