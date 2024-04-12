Маслов Ефим Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти22.08.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Маслов Василий Степанов
Мать: Маслова Евдокия Иванова
Бракосочетание
28.01.1807
Рождение ребёнка
03.06.1808
Дочь: Тихонькова Мария Ефимова
Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
12.01.1810
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
17.07.1811
Дочь: Улитта Ефимова
Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
12.08.1812
Сын: Маслов Максим Ефимов
Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
17.08.1813
Дочь: Васса Ефимова
Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
12.02.1815
Сын: Маслов Федор Ефимов
Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
05.02.1817
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
28.05.1819
Дочь: Феодосия Ефимова
Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова
Смерть
22.08.1820
Причина смерти: от горячки