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Маслов Ефим Васильев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

22.08.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Маслов Василий Степанов

Мать: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1807

Жена: Маслова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
03.06.1808

Дочь: Тихонькова Мария Ефимова

Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1810

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1811

Дочь: Улитта Ефимова

Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1812

Сын: Маслов Максим Ефимов

Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1813

Дочь: Васса Ефимова

Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1815

Сын: Маслов Федор Ефимов

Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1817

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1819

Дочь: Феодосия Ефимова

Мать ребёнка: Маслова Параскева Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.08.1820
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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