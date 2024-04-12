Маслов Федор Ефимов
Место рождения
Дата рождения12.02.1815
Дата смерти27.05.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1815
Отец: Маслов Ефим Васильев
Бракосочетание
09.10.1833
Рождение ребёнка
17.08.1834
Сын: Маслов Мирон Федоров
Мать ребёнка: Маслова Наталия Дмитриева
Рождение ребёнка
10.11.1835
Мать ребёнка: Маслова Наталия Дмитриева
Смерть
27.05.1836
Причина смерти: от горячки