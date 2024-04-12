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Маслов Федор Ефимов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.02.1815

Дата смерти

27.05.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1815

Отец: Маслов Ефим Васильев

Мать: Маслова Параскева Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.10.1833

Жена: Маслова Наталия Дмитриева

Рождение ребёнка
17.08.1834

Сын: Маслов Мирон Федоров

Мать ребёнка: Маслова Наталия Дмитриева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1835

Сын: Маслов Виктор Федоров

Мать ребёнка: Маслова Наталия Дмитриева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
27.05.1836
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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