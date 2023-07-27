Маслова (Маслова) Параскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти06.06.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1807
Муж: Маслов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1808
Дочь: Тихонькова Мария Ефимова
Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1810
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
17.07.1811
Дочь: Улитта Ефимова
Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
12.08.1812
Сын: Маслов Максим Ефимов
Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
17.08.1813
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
12.02.1815
Сын: Маслов Федор Ефимов
Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
05.02.1817
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев
Рождение ребёнка
28.05.1819
Дочь: Феодосия Ефимова
Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев
Смерть
06.06.1833
Причина смерти: от водяной