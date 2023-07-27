Маслова (Маслова) Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Маслова) Параскева Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

06.06.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1807

Муж: Маслов Ефим Васильев

Рождение ребёнка
03.06.1808

Дочь: Тихонькова Мария Ефимова

Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1810

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1811

Дочь: Улитта Ефимова

Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1812

Сын: Маслов Максим Ефимов

Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1813

Дочь: Васса Ефимова

Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1815

Сын: Маслов Федор Ефимов

Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1817

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1819

Дочь: Феодосия Ефимова

Отец ребёнка: Маслов Ефим Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
06.06.1833
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от водяной
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